Луонго: в НХЛ много молодёжи, помнить всех — невозможно

Голкипер «Флориды Пантерз» Роберт Луонго поделился мнением о секретах вратарской работы, отметив, что нельзя запомнить манеру игры всех форвардов.



«В лиге много молодежи, и помнить все обо всех невозможно. кое-что знаю о ребятах, которые давно играют здесь. Но надо читать игру в каждом матче, знакомиться, как играет та или иная команда. Этим мы с тренером вратарей занимаемся перед каждой игрой, изучаем последние тенденции и прочие вещи. Помогает мне и то, что я смотрю очень много хоккея во время сезона, вижу, как забивают голы, что делают команды, как реализуют большинство, как разыгрывают атаки с хода», — приводит слова голкипера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

