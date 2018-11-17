Даниил Тарасов: накал ощущался до последней игры суперсерии

Вратарь молодёжной сборной России Даниил Тарасов подвёл итоги суперсерии с клубами североамериканских молодёжных лиг (4-2).



«Ответственность в суперсерии чувствовалась, играть с канадцами всегда сложно. Очень сложные матчи, постоянный накал, это чувствовалось до последней игры. Все ребята — красавцы. Самый последний шаг был очень трудным.



Соглашусь, что шестой матч получился как настоящий плей-офф. Мы выходили только побеждать и в основное, и в дополнительное время. Даже когда сравняли за 12 секунд, Валерий Николаевич сказал нам, что мы выходим на лёд только побеждать.



Разноса от Брагина после второго периода не было, он всех подбодрил. Сказал, что мы можем, что мы должны выиграть матч. В итоге выиграли суперсерию.



После матча немного порадовались, пофотографировались с кубком. Потом пошли отдыхать, впереди была долгая дорога в Москву», — передаёт слова Тарасова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Выскочили из раздевалки с ножами в зубах». Канада о победе России в суперсерии Североамериканская пресса удивлена. Не поражением своей сборной, а наглостью российской «молодёжки».