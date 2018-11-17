Брагин: мы изначально планировали, что Свечникова не отпустят на чемпионат мира

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин прокомментировал итоги суперсерии с клубами североамериканских молодёжных лиг (4-2). Он также отметил, что не удивлён решением «Каролины» не отпускать нападающего Андрея Свечникова на молодёжный чемпионат мира.



«Конечно, народ устал после перелёта. Всё было вовремя, долетели нормально. Мы довольны положительным результатом, это всегда доставляет положительные эмоции. Главное, выполнены все поставленные задачи. Посмотрели кандидатов, практически определились с игроками, которые будут вызываться на последний сбор.



Отмечу, что турнир оставил больше положительных моментов. В меньшинстве ни одного гола не пропустили. В тактическом плане сыграли правильно.

Что касается Свечникова, мы изначально планировали, что его не отпустят на чемпионат мира. Летом был разговор, что, если будет постоянно играть, его не отпустят", — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.