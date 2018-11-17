«Ак Барс» одолел рижское «Динамо» в серии буллитов

«Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ принимал на своей площадке рижское «Динамо» и добился победы в серии буллитов.



Счёт на 48-й минуте открыл нападающий латвийской команды Микелис Редлихс, ему ассистировали Андрис Джериньш и Увис Балинскис. Спустя две с половиной минуты равновесие на табло восстановил Иржи Секач, в роли помощников выступили Пол Постма и Антон Ландер. В серии буллитов решающий бросок нанёс Секач.



«Ак Барс» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. Рижское «Динамо», прервавшее серию из четырёх побед, — на седьмом месте на Западе.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19