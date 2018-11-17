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Гран-при Гааги. 17 ноября 2018. Прямая трансляция
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«Ак Барс» одолел рижское «Динамо» в серии буллитов

«Ак Барс» одолел рижское «Динамо» в серии буллитов
Хоккей / КХЛ

«Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ принимал на своей площадке рижское «Динамо» и добился победы в серии буллитов.

Счёт на 48-й минуте открыл нападающий латвийской команды Микелис Редлихс, ему ассистировали Андрис Джериньш и Увис Балинскис. Спустя две с половиной минуты равновесие на табло восстановил Иржи Секач, в роли помощников выступили Пол Постма и Антон Ландер. В серии буллитов решающий бросок нанёс Секач.

«Ак Барс» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. Рижское «Динамо», прервавшее серию из четырёх побед, — на седьмом месте на Западе.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

КХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2018, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
2 : 1
0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0
Динамо Р
Рига
0:1 – Редлихс М. (Джериньш, Балинскис) – 47:52 (5x4), 1:1 – Секач (Постма, Ландер) – 50:28 (5x4), 2:1 – Секач – 65:00 ( ПБ)
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