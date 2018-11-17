«Аризона» вернула Кемпе из фарм-клуба

Генеральный менеджер «Аризоны Койотс» Джон Чайка на официальном сайте клуба объявил о возвращении нападающего Марио Кемпе из фарм-клуба «Тусон Роудраннерс».



В нынешнем сезоне НХЛ 30-летний швед провёл четыре матча, не отметившись результативными действиями. В фарм-клубе выступал с середины октября и успел провести восемь игр.



На драфте НХЛ 2007 года Марио был выбран в пятом раунде под 122-м номером клубом «Филадельфия Флайерз». С 2014 по 2017 год выступал в КХЛ за «Витязь».

Ранее стало известно, что защитник «Аризоны» Джейсон Демерс выбыл из строя до конца сезона из-за тяжёлого повреждения.