Билялетдинов: Юдин получил травму

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу команды (2:1 Б) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо». Специалист также сообщил, что защитник Дмитрий Юдин в ходе встречи получил травму.



«Команды играли с хорошей отдачей, игра была очень быстрая. Может быть, где-то появлялась суета, но у обеих команд было желание выиграть матч.



Юдин не играл в третьем периоде, потому что получил травму. С чем связано то, что не используем в заявке лимитчиков? С тем, что их нет. А Кара играет в «Барсе», — приводит слова Билялетдинова пресс-служба казанцев.



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