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Гран-при Гааги. 17 ноября 2018. Прямая трансляция
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Секач: тренеры подсказали, что Билялов чуть слабее на бросках верхом

Секач: тренеры подсказали, что Билялов чуть слабее на бросках верхом
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Ак Барса» Иржи Секач поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (2:1 Б). Чех стал автором победного буллита в ворота Тимура Билялова.

«Мы боролись весь матч, но не могли реализовать свои моменты, хотя создали их много. Шайба не шла в ворота, а потом я схватил плохое удаление и сразу сказал себе, что должен помочь команде сегодня.

Победный буллит? Я поговорил с тренерами, и мне подсказали, что вратарь соперника чуть слабее на бросках верхом. Поэтому я сразу знал, что буду делать.

Билялов играл за „Ак Барс“, но мы были с ним в одной команде всего год-полтора. Не скажу, что знаю все его особенности очень хорошо, но тренеры помогли», — приводит слова Секача пресс-служба казанцев.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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