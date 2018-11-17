И. Никитин: «Нефтехимик» не дал расслабиться после Казани, сразу в тонус ввёл

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком». Встреча проходила в Нижнекамске и закончилась со счётом 2:1 в пользу «армейцев», которым пришлось отыгрываться в ходе поединка.



«Хорошая игра. Соперник сегодня нам после Казани не дал расслабиться, сразу в тонус ввёл. Ребята, в принципе, приняли игру. Хороший матч. Думаю, он всем понравился», — приводит слова Никитина пресс-служба «Нефтехимика».



ЦСКА продлил победную серию до девяти матчей, а «Нефтехимик» проиграл четвёртую встречу подряд.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

ЦСКА одолел «Нефтехимик», продлив победную серию до девяти матчей