Анкипанс: «Ак Барс» сегодня был чуть-чуть лучше рижского «Динамо»

Главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс прокомментировал итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (1:2 Б).



«Хочу поздравить „Ак Барс“ с победой. Игра очень хорошая, мне она понравилась. Думаю, что обе команды подарили зрителям красивый матч, очень упорный. Было много борьбы, может, не так много моментов, но оба вратаря сыграли здорово. Чуть-чуть лучше сегодня был „Ак Барс“, ещё раз поздравляю.



Ставя в состав Билялова, в какой-то степени учитывал, что он воспитанник „Ак Барса“. Но он очень хороший вратарь, который принёс нам уже очень много очков», — приводит слова Анкипанса пресс-служба казанцев.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19