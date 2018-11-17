Орсаг: «Словану» нужно выигрывать, не время ограничиваться хорошей игрой

Главный тренер «Слована» Владимир Орсаг прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (1:4).



«Поздравляем „Торпедо“ с победой. У нас, конечно, были хорошие шансы, обе команды играли жёстко. Было много моментов у ворот противника, но, к сожалению, мы их не реализовали. Да, мы хорошо провели матч, но это не то время, чтобы можно было ограничиваться хорошей игрой. Нам нужно именно выигрывать, зарабатывать два очка, чтобы попасть в зону плей-офф. Несмотря на то что мы нанесли больше бросков в створ, соперник нас наказал за плохую реализацию.



Пятиминутное удаление сразу после забитого гола? Я этот момент не видел, и надо посмотреть повтор, но этого в любом случае не должно было случиться. Это молодой игрок, и он должен извлечь урок. Конечно, удаляться было нельзя. Мы должны были снимать вратаря и иметь преимущество, но вместо этого играли 5 на 4 и пропустили», — сказал Орсаг на пресс-конференции.

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