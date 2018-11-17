Немировски: в других играх всё получалось, но бам — гол. Сегодня было по-другому

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски поделился впечатлениями от домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ со «Слованом» (4:1).



«Самое главное — победа, и в этом я согласен с коллегой из „Слована“. Мы очень довольны результатом, но опять делаем те же ошибки. Нужно работать дальше. Соперник создал много моментов, но нас выручал Галимов. Поначалу у нас ничего не получалось, но после первой шайбы стали действовать получше. В других играх всё получается, но не забиваем, а соперник имеет один момент, бам — гол. Сейчас по-другому. Нам ещё есть в чём добавлять», — сказал Немировски на пресс-конференции.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19