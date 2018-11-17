Бурмистров: нужно было показать болельщикам «Ак Барса», что мы заботимся о них

Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров прокомментировал победу над рижским «Динамо» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Мы настраивались на победу, потому что нужно было выиграть. Мы сыграли плохой матч с ЦСКА, и нужно было показать болельщикам, что мы о них заботимся и не хотим, чтобы они расстраивались. Очень важно для психологии выиграть после такого поражения.



Билялов хорошо играл, наверное, хотел отыграть на ноль. Он правда стоял на голове сегодня, отличный матч выдал. Молодец, но хорошо, что для нас это всё удачно закончилось.

Люди в Казани любят хоккей, тем более суббота — мы очень рады, что были полные трибуны сегодня, спасибо всем», — приводит слова Бурмистрова пресс-служба казанцев.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19