Билялов: на игру с «Ак Барсом» у меня была особая мотивация

Вратарь рижского «Динамо» Тимур Билялов поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (1:2 Б). 23-летний голкипер является воспитанником казанцев.



«Нелегко было играть против родного клуба. Это более мастеровитая команда, но мы тоже неплохо выглядим. Стараемся компенсировать недостаток мастерства желанием, самоотдачей, самоотверженностью, игрой друг за друга. Сегодня в атаке были неплохие моменты, хорошо держали шайбу, вполне нормально сыграли, считаю. В принципе, каких-то сюрпризов от Казани не заметил, в целом всё как обычно, слаженно, по системе. Линуса Виделля нам, наверное, и не хватило. В овертайме, возможно, забил бы.



Конечно, была особая мотивация на игру с „Ак Барсом“. Не буду скрывать, хотелось показать максимум. К сожалению, буллитная серия не удалась. Ну ничего страшного, одно очко для нас сегодня — это плюс. В этой поездке из шести возможных мы взяли пять, поэтому это великолепный результат. С хорошим настроением едем домой, тренеры довольны, ребята — это самое главное», — цитирует Билялова «Спорт Бизнес Online».

Вратарь рижского «Динамо» прокомментировал также эпизод, который привёл к голу Иржи Секача.

«Наверное, можно было отразить шайбу Секача, надо посмотреть повтор. Он так удачно попал, сначала в щиток, она там застряла, потом добил. Возможно, я ошибся чуть-чуть, посмотрим, тренеры подскажут. Скорее всего, был чистый гол, потому что она сначала залетела, а потом уже ворота сдвинулись», — сказал Билялов.