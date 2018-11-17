«Тампа» растеряла преимущество в четыре гола, но дожала «Филадельфию» в ОТ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Филадельфию Флайерз» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ. Счёт встречи — 6:5.



«Тампа» к середине третьего периода вела со счётом 5:1, но затем сбавила обороты и позволила сопернику отыграться. И всё же гости смогли победить — Энтони Чирелли отличился в овертайме. Дубли оформили нападающий «Флайерз» Трэвис Конечны и форвард «Лайтнинг» Брейден Пойнт.



Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами. Теперь в активе россиянина 23 очка по системе «гол+пас» в 20 играх. Его команда занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Флайерз» располагаются на 10-й строчке.



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