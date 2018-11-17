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«Тампа» растеряла преимущество в четыре гола, но дожала «Филадельфию» в ОТ

«Тампа» растеряла преимущество в четыре гола, но дожала «Филадельфию» в ОТ
Хоккей / НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Филадельфию Флайерз» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ. Счёт встречи — 6:5.

«Тампа» к середине третьего периода вела со счётом 5:1, но затем сбавила обороты и позволила сопернику отыграться. И всё же гости смогли победить — Энтони Чирелли отличился в овертайме. Дубли оформили нападающий «Флайерз» Трэвис Конечны и форвард «Лайтнинг» Брейден Пойнт.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами. Теперь в активе россиянина 23 очка по системе «гол+пас» в 20 играх. Его команда занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Флайерз» располагаются на 10-й строчке.

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НХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2018, суббота. 21:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
5 : 6
0:0, 1:3, 4:2, 0:1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 – Эрни (Гурд, Доминге) – 26:02 (5x4), 0:2 – Пакетт (Эрни, Коберн) – 32:10 (5x5), 1:2 – ван Римсдик (Гостисбер, Жиру) – 34:33 (5x4), 1:3 – Пойнт (Кэллахан, Эрни) – 37:05 (5x5), 1:4 – Джонсон (Кучеров) – 48:57 (5x4), 1:5 – Пойнт (Стэмкос, Кучеров) – 49:08 (5x4), 2:5 – Конечны (Гостисбер, ван Римсдик) – 50:24 (5x4), 3:5 – Кутюрье – 51:29 (5x4), 4:5 – Конечны (Жиру, Кутюрье) – 55:58 (5x5), 5:5 – Симмондс (Хег, ван Римсдик) – 56:28 (5x5), 5:6 – Чирелли (Хедман, Киллорн) – 61:47 (3x3)
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