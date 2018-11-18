«Баффало» вырвал победу у «Миннесоты», забросив шайбу на 59-й минуте

«Баффало Сэйбрз» победил «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и закончилась со счётом 3:2 (1:2, 0:0, 2:0) в пользу гостей. Эта победа стала для «Сэйбрз» пятой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Победную шайбу в ворота «Уайлд» за 90 секунд до финальной сирены забросил Джейсон Поменвиль. Двумя баллами за результативность в составе «Баффало» отметились: Расмус Далин (1+1), Джейк Маккейб (1+1) и Джек Айкел (0+2). Голкипер гостей Линус Улльмарк совершил 37 сейвов.

«Баффало» (26 очков) занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Миннесота» (26) располагается на 2-й строчке на Западе.