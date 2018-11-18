Лундквист вышел на 13-е место в истории НХЛ по матчам среди вратарей

«Нью-Йорк Рейнджерс» на своей площадке в матче регулярного чемпионата НХЛ обыгрывает «Флориду Пантерз» со счётом 3:2 (после двух периодов).

Для шведского голкипера «Рейнджерс» Хенрика Лундквиста эта игра стала 821-й в карьере. Он вышел на 13-е место в истории НХЛ по матчам среди вратарей, опередив Шона Бурка (820). Следующей целью для Лундквиста, имеющего контракт на два года, является Жак Плант (837).

Рекорд принадлежит Мартину Бродо (1266), в топ-3 также входят Патрик Руа (1029) и голкипер Флориды» Роберто Луонго (1008).

Легендарный швед дебютировал в НХЛ в сезоне-2005/06 и всю карьеру проводит в стане «блюширтс». На счету 36-летнего вратаря 437 побед в 821 матче с процентом отражённых бросков 91,9 и коэффициентом надёжности 2,37. В 2012 году он стал обладателем «Везина Трофи» — приза лучшему вратарю НХЛ.