«Рейнджерс» дома обыграли «Флориду», в активе Наместникова победная шайба

«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорк и закончилась со счётом 4:2 (2:2, 1:0, 1:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком встречи стал нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер, набравший 3 (1+2) очка. Заброшенной шайбой отметился Владислав Наместников. На счету форварда «Флориды» Майка Хоффмана 2 (1+1) очка.

Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Евгений Дадонов провёл на льду 21 минуту 9 секунд, нанёс два броска в створ ворот, отметился передачей и окончил матч с показателем полезности «-1». У Максима Мамина «-2». Богдан Киселевич очков не набрал.

В параллельной встрече «Монреаль Канадиенс» в гостях обыграл «Ванкувер Кэнакс» — 3:2 (0:0, 1:1, 2:1). У Николая Голдобина результативная передача.