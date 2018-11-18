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«Рейнджерс» дома обыграли «Флориду», в активе Наместникова победная шайба

«Рейнджерс» дома обыграли «Флориду», в активе Наместникова победная шайба
Хоккей / НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорк и закончилась со счётом 4:2 (2:2, 1:0, 1:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком встречи стал нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер, набравший 3 (1+2) очка. Заброшенной шайбой отметился Владислав Наместников. На счету форварда «Флориды» Майка Хоффмана 2 (1+1) очка.

Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Евгений Дадонов провёл на льду 21 минуту 9 секунд, нанёс два броска в створ ворот, отметился передачей и окончил матч с показателем полезности «-1». У Максима Мамина «-2». Богдан Киселевич очков не набрал.

В параллельной встрече «Монреаль Канадиенс» в гостях обыграл «Ванкувер Кэнакс» — 3:2 (0:0, 1:1, 2:1). У Николая Голдобина результативная передача.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 ноября 2018, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
4 : 2
2:2, 1:0, 1:0
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 – Хитил (Хейз, Крайдер) – 03:03 (5x5), 1:1 – Хоффман (Дадонов, Барков) – 04:40 (5x5), 1:2 – Экблад (Мэтисон, Хоффман) – 10:11 (5x4), 2:2 – Смит (Андерссон, Крайдер) – 11:49 (5x5), 3:2 – Наместников (Зибанеджад) – 22:37 (5x5), 4:2 – Крайдер (Пионк, Лундквист) – 47:56 (5x4)
НХЛ - регулярный чемпионат
18 ноября 2018, воскресенье. 03:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
2 : 3
0:0, 1:1, 1:2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 – Татар (Питри) – 28:07 (5x5), 1:1 – Дель Зотто (Руссель, Мотт) – 36:13 (5x5), 2:1 – Петтерссон (Хаттон, Голдобин) – 50:09 (5x4), 2:2 – Шоу (Доми, Друен) – 51:41 (5x5), 2:3 – Друен (Дано, Галлахер) – 57:16 (5x4)
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