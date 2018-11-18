Хенрик Лундквист вышел на чистое седьмое место в истории НХЛ по победам

«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорк и закончилась со счётом 4:2 (2:2, 1:0, 1:0) в пользу хозяев.

Главным залогом успеха «синерубашечников» стала игра голкипера команды Хенрика Лундквиста, отразившего 39 бросков. Шведский вратарь одержал 438-ю победу в НХЛ, проведя за карьеру 821 матч в лиге. Он вышел на чистое седьмое место в истории НХЛ по победам, преодолев результат Жака Планта, одержавшего 437 побед в 837 матчах. Следующей целью для Хенрика является результат Терри Савчука — 445 побед.

Первое место занимает Мартин Бродо (691), второй — Патрик Руа (551), тройку лучших замыкает Эд Бельфор (484). Среди действующих вратарей НХЛ рекорд принадлежит голкиперу «Флориды Пантерз» Роберто Луонго — 475 выигранных матчей.

Также легендарный вратарь «рейнджерс» вышел на 13-е место в истории НХЛ по матчам среди вратарей, опередив Шона Бурка (820).