Дюшейн – второй игрок с драфта-2009, набравший 500 очков в НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Оттава Сенаторз» одержал победу в матче с «Питтсбург Пингвинз» — 6:4. Для «Питтсбурга» это поражение стало восьмым в последних девяти матчах.

Форвард «Оттавы» Мэтт Дюшейн набрал 3 (2+1) очка в матче. Это позволило 27-летнему канадцу достичь отметки в 500 очков за карьеру в НХЛ. В общей сложности уроженец Галибёртона забросил 209 шайб и отдал 292 результативные передачи в 694 играх. В этом сезоне на счету Мэтта 24 (8+16) балла в 20 матчах при показателе полезности «+5».

Дюшейн — второй игрок с драфта-2009 (общий третий номер), набравший 500 очков. До него эту отметку преодолел канадский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес (644 очка в 689 играх).