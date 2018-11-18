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«Эдмонтон» с Коскиненом упустил преимущество в две шайбы и проиграл «Калгари»

«Эдмонтон» с Коскиненом упустил преимущество в две шайбы и проиграл «Калгари»
Хоккей / НХЛ

«Эдмонтон Ойлерз» проиграл «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари и закончилась со счётом 4:2 (0:1, 1:1, 3:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

К 37-й минуте матча гости вели со счётом 2:0 после точных бросков Алекса Чьяссона (отличился при игре в меньшинстве) и Коннора Макдэвида, однако довести игру до победы команде Тодда Маклеллана не удалось. Ещё до второго перерыва Дереку Райану удалось отыграть одну шайбу, а в заключительной трети матча Шон Монахан и Элиас Линдхольм ещё по разу огорчили Микку Коскинена. Окончательный счёт установил Линдхольм, поразивший пустые ворота.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 ноября 2018, воскресенье. 06:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
4 : 2
0:1, 1:1, 3:0
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 – Шьяссон (Ларссон) – 02:29 (4x5), 0:2 – Макдэвид (Драйзайтль) – 23:49 (5x4), 1:2 – Райан (Беннетт, Хэнифин) – 36:23 (5x4), 2:2 – Монахан (Хэмоник) – 42:40 (5x5), 3:2 – Линдхольм (Хэнифин, Монахан) – 49:10 (5x5), 4:2 – Линдхольм (Хэмоник) – 59:18 (en)

«Огоньки» прервали двухматчевую серию поражений, «нефтяники» потерпели пятую неудачу в шести последних матчах. Бывший вратарь СКА Микко Коскинен справился с 33 бросками из 36.

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