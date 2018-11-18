«Эдмонтон» с Коскиненом упустил преимущество в две шайбы и проиграл «Калгари»

«Эдмонтон Ойлерз» проиграл «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари и закончилась со счётом 4:2 (0:1, 1:1, 3:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

К 37-й минуте матча гости вели со счётом 2:0 после точных бросков Алекса Чьяссона (отличился при игре в меньшинстве) и Коннора Макдэвида, однако довести игру до победы команде Тодда Маклеллана не удалось. Ещё до второго перерыва Дереку Райану удалось отыграть одну шайбу, а в заключительной трети матча Шон Монахан и Элиас Линдхольм ещё по разу огорчили Микку Коскинена. Окончательный счёт установил Линдхольм, поразивший пустые ворота.

«Огоньки» прервали двухматчевую серию поражений, «нефтяники» потерпели пятую неудачу в шести последних матчах. Бывший вратарь СКА Микко Коскинен справился с 33 бросками из 36.