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«Сан-Хосе» не оставил шансов «Сент-Луису», Эрик Карлссон впервые забил за «акул»

«Сан-Хосе» не оставил шансов «Сент-Луису», Эрик Карлссон впервые забил за «акул»
Хоккей / НХЛ

«Сан-Хосе Шаркс» не оставил шансов «Сент-Луис Блюз» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на арене «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и закончилась со счётом 4:0 (0:0, 3:0, 1:0) в пользу хозяев.

Ключевым отрезком матча стал пятиминутный интервал в начале второго периода, когда подопечные Питера Дебура трижды огорчили Чада Джонсона. По разу отличились Эрик Карлссон (первый его гол в составе «акул»), Джо Павелски и Эвандер Кейн. Окончательный счёт установил Павельски, оформивший дубль.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 ноября 2018, воскресенье. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
4 : 0
0:0, 3:0, 1:0
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 – Карлссон (Кутюр, Кейн) – 23:34 (5x4), 2:0 – Павельски (Майер, Кутюр) – 26:31 (5x5), 3:0 – Кейн (Карлссон, Суомела) – 27:45 (5x5), 4:0 – Павельски (Кутюр, Майер) – 51:59 (5x5)

Российский нападающий «музыкантов» Владимир Тарасенко провёл на льду 17 минут 26 секунд и завершил игру с показателем полезности «-2». Иван Барбашёв сыграл 14,51 (показатель полезности «-1»), Никита Сошников — 09,06.

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