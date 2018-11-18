«Сан-Хосе» не оставил шансов «Сент-Луису», Эрик Карлссон впервые забил за «акул»

«Сан-Хосе Шаркс» не оставил шансов «Сент-Луис Блюз» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на арене «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и закончилась со счётом 4:0 (0:0, 3:0, 1:0) в пользу хозяев.

Ключевым отрезком матча стал пятиминутный интервал в начале второго периода, когда подопечные Питера Дебура трижды огорчили Чада Джонсона. По разу отличились Эрик Карлссон (первый его гол в составе «акул»), Джо Павелски и Эвандер Кейн. Окончательный счёт установил Павельски, оформивший дубль.

Российский нападающий «музыкантов» Владимир Тарасенко провёл на льду 17 минут 26 секунд и завершил игру с показателем полезности «-2». Иван Барбашёв сыграл 14,51 (показатель полезности «-1»), Никита Сошников — 09,06.