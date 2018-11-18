Форвард «Калгари» Мэттью Ткачук попытался подраться с Коннором Макдэвидом

«Эдмонтон Ойлерз» проиграл «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари закончилась со счётом 4:2 (0:1, 1:1, 3:0) в пользу хозяев.

Дерби при Альберте изобиловало стычками и большим количеством удалений. Форвард «Калгари» Мэтью Ткачук попытался подраться с капитаном «Эдмонтона» Коннором Макдэвидом. Арбитрам удалось погасить конфликт, однако под занавес периода тафгай «Ойлерз» Зак Кассиан захотел проучить Ткачука и умудрился заработать три малых и один дисциплинарный штраф.

Видео стычки Ткачука с Макдэвидом также можно посмотреть на YouTube-канале Sportsnet.

К 37-й минуте матча гости вели со счётом 2:0 после точных бросков Алекса Чьяссона (отличился при игре в меньшинстве) и Коннора Макдэвида, однако довести игру до победы команда Тодда Маклеллана не смогла. Ещё до второго перерыва Дереку Райану удалось отыграть одну шайбу, а в заключительной трети матча Шон Монахан и Элиас Линдхольм ещё по разу огорчили Микку Коскинена. Окончательный счёт установил Линдхольм, поразивший пустые ворота.