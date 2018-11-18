Петер Форсберг отыграл всю карьеру с неполноценным зрением

Знаменитый в прошлом игрок «Колорадо Эвеланш», двукратный обладатель Кубка Стэнли и двукратный олимпийский чемпион Петер Форсберг рассказал, что на протяжении всей карьеры имел проблемы со зрением.

«У меня врождённая проблема с правым глазом. Им я вижу не более 60%. Не могу сказать, что это мешало моей карьере игрока, но иногда бывали проблемы. Бывало трудно определить, на какой высоте находится шайба. Но левым глазом-то я видел! На льду не имеет значения, 60% ты видишь или все 100», — отметил Форсберг в интервью SVT.

Форсберг является членом Тройного золотого клуба. За свою карьеру он по разу выигрывал «Арт Росс Трофи» (лучшему бомбардиру регулярного чемпионата) и один раз был обладателем «Харт Трофи» (самому ценному хоккеисту сезона).