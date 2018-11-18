Итоги дня НХЛ для россиян: три очка Панарина, два очка Малкина, гол Наместникова

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В 11 матчах дня приняли участие 18 российских хоккеистов.

Тремя результативными передачами отметился нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин. Голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский совершил 30 сейвов. Нападающий «Каролины» Андрей Свечников провёл на льду 13 минут 3 секунды, нанёс два броска в створ ворот и закончил матч с показателем полезности «-1». Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провёл на льду 17 минут 26 секунд и завершил игру с показателем полезности «-2». Иван Барбашёв сыграл 14,51 (показатель полезности «-1»), Никита Сошников — 09,06. Евгений Дадонов провёл на льду 21 минуту 9 секунд, нанёс два броска в створ ворот, отметился передачей и закончил матч с показателем полезности «-1». У Максима Мамина — «-2». Богдан Киселевич очков не набрал. Заброшенная шайба на счету Владислава Наместникова.

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Бобровский «Коламбус» 30 из 31 96,8 4:1