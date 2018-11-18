Тренер «Коламбуса»: слава богу, Бобровский нас выручил

Тренер «Коламбус Блю Джекетс» Брэд Шоу прокомментировал игру Сергея Бобровского во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (4:1).

«Слава богу, нас выручил Боб и мы выбрались невредимыми из всех этих штрафов. Некоторые из ошибок могли дорого нам стоить. В такие моменты мы рассчитываем на вратаря, и он нас не подвёл», — сказал Шоу.

Российский вратарь отразил 30 бросков по воротам из 31 и выиграл четвёртый матч подряд. В этих четырёх матчах Бобровский в общей сложности пропустил четыре шайбы. В этом сезоне 30-летний вратарь принял участие в 13 матчах «регулярки», одержав семь побед при коэффициенте надёжности 2,6 и 91,7 процента отражённых бросков. За карьеру в НХЛ российский голкипер выиграл 224 матча из 407, пропуская за игру 2,45 шайбы.