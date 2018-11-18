Стали известны три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига определила лучших хоккеистов прошедшего игрового дня, информирует официальный сайт лиги. Российские игроки в их число не попали.

Главной звездой дня стал форвард «Коламбус Блю Джекетс» Кэм Аткинсон, который в матче с «Каролиной Харрикейнз» (4:1) принял участие во всех голах команды. Американский нападающий трижды отличился самостоятельно, а также записал на свой счёт голевую передачу на Зака Веренски.

Второй звездой признан нападающий «Нэшвилл Предаторз» Калле Йернкрок, оформивший хет-трик в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (5:3). Шведский форвард отличился при игре в равных составах, в большинстве и меньшинстве.

Замкнул тройку лучших голкипер «Сан-Хосе Шаркс» Аарон Делл, отыгравший на ноль в игре с «Сент-Луис Блюз» (4:0).