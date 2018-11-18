КХЛ дисквалифицировала Дамира Рахимуллина на два матча

КХЛ дисквалифицировала нападающего ХК «Сочи» Дамира Рахимуллина на два матча, информирует официальный сайт лиги.

«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча ХК «Сочи» — «Северсталь». Время – 29:40. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Сочи» Дамира Рахимуллина по п.1.3.2. статьи 27 дисциплинарного Регламента КХЛ, и подвергнуть денежному штрафу.

В соответствии с п. 4.3.2. ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, если хоккеист «наказан вторым и каждым последующим большим + ДКИ (5+20 минут) в разных матчах», то он получает два матча дисквалификации и индивидуальный штраф. Таким образом, Рахимуллин пропустит два ближайших матчах своей команды», — сказано в официальном заявлении.

Видео момента также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.