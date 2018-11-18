Торторелла: было понятно — если шайба у Панарина, случится что-то хорошее

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла прокомментировал игру Артемия Панарина во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (4:1).

«У Панарина сегодня был такой огонёк в глазах, что было понятно: если шайба у него, случится что-то хорошее», — сказал Торторелла.

Главным героем встречи стал Аткинсон, на его счету хет-трик. Тремя результативными передачами отметился россиянин Артемий Панарин. Голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский совершил 30 сейвов. Единственную шайбу «Каролины» забросил Себастьян Ахо.



Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников провёл на льду 13 минут 3 секунды, нанёс два броска в створ ворот и закончил матч с показателем полезности «-1».