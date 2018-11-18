Московское «Динамо» поместило в список травмированных Даниила Тарасова, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги в пресс-релизе. 27-летний нападающий не сможет помочь команде Владимира Крикунова до 17 декабря.

За несколько минут до конца второго периода матча «Барыс» — «Динамо» (2:3 ОТ) Тарасов в одном из игровых эпизодов ценой своего здоровья заблокировал бросок соперника, в результате чего не смог продолжить встречу. После матча нападающий бело-голубых был доставлен в местную больницу, где врачи диагностировали ушиб грудной клетки.

В этом сезоне Тарасов забросил пять шайб и сделал пять результативных передач в 25 матчах регулярного чемпионата, заработав показатель полезности «-3».