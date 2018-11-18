Андриевский: матчи, как с «Динамо», добавляют седых волос. Но не в моём случае

Главный тренер новосибирской «Сибири» Александр Андриевский прокомментировал домашнюю победу со счётом 6:4 в матче с московским «Динамо».



«Наверное, такие матчи нравятся болельщикам. Много голов, много бросков и борьбы, много опасных моментов. Но понятно, что тренерам это седых волос добавляет. Правда, не в моём случае. Мы сегодня горели желанием наконец-то выиграть два матча подряд. Ребята хорошо отработали, большой им респект. Откуда взялись эти эмоции? Из души каждого игрока. После победных матчей они сами поднимаются. Разговоры помогают, кое-какие действия, но это всё-таки больше психология. После пятого забитого гола отошли назад, и в головах уже сидела мысль — быстрее бы эта игра закончилась. Это невозможно стереть из мыслей, сколько мы уже это проходили. А соперник, наоборот, добавил, им терять было уже нечего. Удаление одно, второе. Вообще всё могло перевернуться.



С «Динамо» получились результативные матчи и дома, и на выезде? Меня в команде в матче в Москве ещё не было, не могу сравнивать. Я готовился по другим матчам, мы смотрели, как «Динамо» играло с «Авангардом» и «Барысом».



Что касается ошибок Брюле в обороне, то все ошибаются. Будем разбирать эти ошибки, но в первую очередь его брали для креатива в атаке. А голы в большинстве, если вы заметили, у нас пошли», — передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

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