Цулыгин: «Салават» одержал командную победу, все сыграли надёжно и уверенно

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвёл итоги выездного матча с «Барысом» (3:0). Уфимский клуб одержал третью победу подряд.



«Если сказать по игре, то нужно отдать должное ребятам. В сложные моменты выстояли втроём, в конце игры — вчетвером. При этом здорово забили в большинстве. Сегодня можно назвать победу командной, когда все сделали всё правильно, надёжно и уверенно, включая вратаря», — приводит слова Цулыгина официальный сайт «Салавата Юлаева».



В составе уфимцев заброшенными шайбами отметились Теэму Хартикайнен, Павел Коледов и Артём Сергеев. Голкипер гостей Юха Метсола оформил «сухарь», отразив 30 бросков. 20 ноября подопечные Цулыгина встретятся на выезде с «Сибирью».

«Салават Юлаев» одолел на выезде «Барыс», Метсола оформил «сухарь»