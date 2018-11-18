Брызгалов: Бродо — легенда, я бы назвал его «Гретцки среди вратарей»

Знаменитый российский голкипер Илья Брызгалов поделился мнением о бывшем вратаре «Нью-Джерси Дэвилз» Мартине Бродо. Недавно канадского хоккеиста включили в Зал славы.



«Можно ли назвать Мартина Бродо лучшим голкипером в истории НХЛ? Он абсолютно лучший по многим категориям статистики. Знаете, тут особо нечего сказать. Он просто легенда. Я бы назвал его Гретцки среди вратарей.



Просто сами оцените. Бродо провёл больше всех матчей (1266) за карьеру. Он всегда был стабилен, поэтому одержал 691 победу, сделал больше всего сейвов (28928), «сухарей» (125) и даже забил больше всего голов (2) в регулярных чемпионатах. Это всё лучшие показатели в истории лиги.



Я замечу, что перед Бродо очень часто играла великолепная команда, и я говорю о «Нью-Джерси». Конечно, это тоже накладывает отпечаток на статистику вратаря. Но я не умаляю заслуг Мартина. Великолепный вратарь, всегда уверенный в себе, очень здорово владел клюшкой. Превосходное чутьё, отменная реакция. А главное — огромный талант и трудоспособность», — цитирует Брызгалова официальный сайт НХЛ.

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