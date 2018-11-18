Яндач: в матче со СКА всё решило большинство, соперник забросил дважды и победил

Главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач поделился эмоциями после матча со СКА (1:2).



«Сегодня была равная игра в формате «пять на пять», команды играли хорошо в обороне, не было много моментов. Всё решилось в большинстве, СКА играл четыре раза в большинстве, а мы только один раз. Они забили две шайбы и выиграли.



Было видно, что команды играют четвёртый матч подряд, не было такого хорошего движения. Мы проиграли в меньшинстве.



Ольшанский вернулся вчера, он играет в фарм-клубе, чтобы получать больше игрового времени. Мы хотим, чтобы он развивался. Он всегда играет лучше на маленьких площадках, на больших ещё может ошибаться. Это наш молодой игрок, мы за ним следим. Дронов уже может тренироваться, ему надо поработать над физподготовкой. Неделя-две, и он будет готов играть», — передаёт слова Яндача корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА убил «Магнитку» большинством. Для этого ему даже не нужен Дацюк Илья Воробьёв обыграл бывшую команду.