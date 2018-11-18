Белов: Тимкин на эмоциях высказал, мол, чего вы валяетесь, но перепалки не было

Защитник СКА Антон Белов прокомментировал результат матча с «Металлургом» (2:1). В этой игре он отметился первым голом в нынешнем сезоне.



«Что кричал после первого гола в сезоне? Ничего не кричал, ничего не говорил партнёрам. Накопилось. Слава богу, отлегло, оковы спали, теперь валяются где-то.



Удивлён ли я, что Кетов остался капитаном с возвращением Дацюка? У нас много тех, кто может повести за собой команду. Женя всегда всех поддерживает и заводит. Он тот человек, кто держит слово в раздевалке, тот парень, за которым можно идти.



«Металлург» — хороший соперник, очень мастеровитый. У нас не очень шла игра, но самоотверженно играли, кусались в конце и удержали победный счет. Очень интересно играть против этой команды, она всегда показывает комбинационный хоккей. Если вы понимаете, о чём я, это именно хоккей, а не тяжёлая работа, когда шайба через стекло выбрасывается, все впятером стоят в обороне, в воротах лежат. Сегодня был открытый хоккей, интересный для болельщиков.



Какая из четырёх побед домашней серии особенно запомнилась? Чемпионат длинный, два очка есть два очка. Сейчас есть время отдохнуть, нам дали чуть больше выходных – полтора дня вместо одного. Будем готовиться к серьёзному выезду, на котором нас ожидает принципиальный соперник.



Мозякин? У нас был план, и мы его придерживались. Не будем раскрывать секреты, но да, у нас определённые ребята против Сережи выходили.



Разговор с Тимкиным? На эмоциях он высказывал, мол, чего вы валяетесь. Но мы с ним давно знакомы, так что не было какой-то перепалки. Просто переговорили, я ему сказал, что действительно была подножка и я не устоял», — приводит слова Белова официальный сайт «армейцев».

СКА убил «Магнитку» большинством. Для этого ему даже не нужен Дацюк Илья Воробьёв обыграл бывшую команду.