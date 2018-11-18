Шмидт: закрыть Макдэвида — самая сложная задача в НХЛ

Защитник «Вегас Голден Найтс» Нейт Шмидт поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Эдмонтон Ойлерз» и оценил игру капитана «нефтяников» Коннора Макдэвида.



«Закрыть Макдэвида — очень сложная задача, возможно, самая сложная в лиге. У него очень высокая скорость, и он умеет играть в пас. Коннор — один из лучших хоккеистов лиги, если не лучший. Так что будет тяжело, но интересно», — цитирует Шмидта официальный сайт НХЛ.



Матч с «Эдмонтоном» может стать для Шмидта первым в нынешнем сезоне. Он пропустил 20 игр без выплаты заработной платы, будучи дисквалифицированным за употребление запрещённых веществ. В конце октября спортсмен подписал новый шестилетний контракт на $ 35,7 млн.



В сезоне-2017/18 Шмидт провёл 76 матчей в «регулярке», записав на свой счёт 36 (5+31) очков. В плей-офф на счету игрока 7 (3+4) очков в 20 играх.

«Вегас» заключил новый контракт с защитником Нейтом Шмидтом на $ 35,7 млн