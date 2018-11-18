Толчинский: в ЦСКА нет единоличников, всем ребятам важен результат

Нападающий ЦСКА Сергей Толчинский оценил победу в выездном матче с «Нефтехимиком» (2:1) в регулярном чемпионате КХЛ, подчеркнув, что каждый хоккеист «армейцев» бьётся за результат.



«В КХЛ хороший подбор участников, тут со всеми командами приходится непросто. «Нефтехимик» показал отличную игру, боролся на протяжении всего матча на каждом клочке поля.



В первую очередь мы – команда. У нас нет единоличников, всем ребятам важен результат. У всех нас одна цель, поэтому в таких играх, когда преимущество в счёте небольшое, приходится ловить любому на себя шайбу, чтобы добиться победы. Мне шайба попала в спину, но вроде обошлось. Мышцы нормальные, большие – не пробила», — цитирует Толчинского «Спорт Бизнес Online».

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