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Три очка Маршессо помогли «Вегасу» победить «Эдмонтон»

Три очка Маршессо помогли «Вегасу» победить «Эдмонтон»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вегас Голден Найтс» на выезде одержал уверенную победу над «Эдмонтон Ойлерз» — 6:3.

После первого периода «нефтяники» вели 2:1 – на голы Коннора Макдэвида и Алекса Шьяссона точным броском ответил Вильям Карлссон. В начале второго периода гости провели три результативные атаки – в меньшинстве, большинстве и в равных составах. Отличились Коди Икин, Макс Пачоретти и Джонатан Маршессо. На старте третьего игрового отрезка финалисты прошлого розыгрыша Кубка Стэнли забили ещё два гола – Маршессо оформил дубль, голом отметился Райлли Смит. Точку в матче поставил поставил нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль.

«Вегас» (19 очков) занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Эдмонтон» с таким же количеством баллов — 12-й.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 ноября 2018, понедельник. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
3 : 6
2:1, 0:3, 1:2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 – Макдэвид (Беннинг, Каджула) – 00:52 (5x5), 1:1 – Карлссон (Теодор, Смит) – 12:57 (5x5), 2:1 – Шьяссон (Драйзайтль, Ньюджент-Хопкинс) – 16:33 (5x4), 2:2 – Икин – 22:21 (4x5), 2:3 – Пачоретти (Так, Теодор) – 23:53 (5x5), 2:4 – Маршессо (Миллер, Смит) – 24:33 (5x4), 2:5 – Маршессо (Миллер, Карлссон) – 40:34 (5x5), 2:6 – Смит (Маршессо, Миллер) – 43:04 (5x5), 3:6 – Драйзайтль (Каджула) – 43:44 (5x5)
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