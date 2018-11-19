Три очка Маршессо помогли «Вегасу» победить «Эдмонтон»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вегас Голден Найтс» на выезде одержал уверенную победу над «Эдмонтон Ойлерз» — 6:3.



После первого периода «нефтяники» вели 2:1 – на голы Коннора Макдэвида и Алекса Шьяссона точным броском ответил Вильям Карлссон. В начале второго периода гости провели три результативные атаки – в меньшинстве, большинстве и в равных составах. Отличились Коди Икин, Макс Пачоретти и Джонатан Маршессо. На старте третьего игрового отрезка финалисты прошлого розыгрыша Кубка Стэнли забили ещё два гола – Маршессо оформил дубль, голом отметился Райлли Смит. Точку в матче поставил поставил нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль.



«Вегас» (19 очков) занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Эдмонтон» с таким же количеством баллов — 12-й.