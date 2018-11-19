QMJHL: Александр Хованов набрал три очка, став первой звездой матча

Клуб юниорской хоккейной лиги Квебека «Монктон Уайлдкэтс» в выездном матче регулярного чемпионата QMJHL выиграл у «Шикутими Сагенинс» — 8:4. Первой звездой встречи стал российский нападающий гостей Александр Хованов, набравший три очка – на его счету дубль и результативная передача.

В 23 матчах регулярного сезона Хованов, являющийся третьим бомбардиром команды, набрал 29 очков, забив 14 голов и отдав 15 результативных передач. Также на его счету 38 минут штрафа и показатель полезности «+5». Александр занимает второе место по победным голам в лиге, у него их четыре.

«Монктон» возглавляет Восточную конференцию, набрав 38 очков в 24 матчах.

Хованов принял участие в суперсерии сборной России U20 со сборными канадских хоккейных лиг. В 2 матчах он отметился 3 результативными передачами.