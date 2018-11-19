Радулов: наше звено прибавило, мы хорошо читаем игру друг друга

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов подвёл итоги выездного матча с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:2). В этой игре россиянин набрал 3 (2+1) очка, в том числе забросил 100-ю шайбу в НХЛ.



«В предыдущем матче с «Бостоном» мы выглядели неплохо, но моментов создали мало. Сегодня наше звено собралось, и я сразу почувствовал, что мы хорошо читаем игру друг друга. Шайбу перемещали быстрее, играли проще и выигрывали единоборства. Думаю, это было ключом к победе.



Первые десять минут матча мы раскачивались, но затем поймали нужный темп. В нынешнем сезоне мы с Бенном и Сегином мало играли вместе, потому что я был травмирован, и парни выходили в другом сочетании, но в игре с «Коламбусом» уже начала появляться «химия». Каждая новая смена — это новая жизнь, это возможность что-то создать и помочь команде. Я, Джейми и Тайлер делаем то, что и должны делать. Мы говорим об этом каждый день, мы должны биться, создавать моменты и помогать друг другу», — цитирует Радулова Dallas News.

Дьявол точит зубы. Радулов забил 100 голов в НХЛ за карьеру «Каждая смена — это новая жизнь».