Шашков: у канадцев надо перенять правило «проезжаешь мимо — укуси»

Нападающий «Сибири» и молодёжной сборной России Никита Шашков подвёл итоги суперсерии со сборными юниорских канадских лиг.



«До суперсерии я играл на мемориале Глинки и уже представлял, какой хоккей ожидать. Я понимал, что этот турнир просмотровый, а главное событие будет в конце декабря, но выиграть было приятно. Когда есть момент – пользуешься им, пытаешься себя проявить. Самый сложный соперник был – лига Онтарио. Если у Западной хоккейной лиги выделяется оборона, а у Квебека атака, то у них все линии сильные.



Очень хочется попасть на МЧМ. Не буду скрывать, ожидаю вызова. Требования Брагина мне знакомы. Понимаю, что надо биться и стараюсь это выполнять. Наверное, это моя роль. Я не особо игровой хоккеист, больше нацелен на борьбу и оборону. Когда забил – за меня всё сделали партнёры, вывели на пустые ворота, и оставалось только попасть.



Суперсерия показала, что канадцы грубо играют. Возможно, это надо у них перенять. Я поиграл против них и понял, что это выводит из себя. Надо быть наглее. У них есть правило «проезжаешь мимо – укуси». Это раздражает соперника. В суперсерии было немного эмоций? Наверное, это наша правильная тактика, которую дал Брагин.



Заметил отличия между болельщиками. У них нет фан-секторов, как в России. Люди скорее реагируют на моменты, вникают в игру. Если кто-то провёл силовой приём – это заметят. У нас всё-таки больше кричат, болеют», — сказал Шашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

Головная боль Брагина. Кого с суперсерии взять на МЧМ? Выстрелило больше кандидатов, чем ожидалось.