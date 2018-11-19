Александр Радулов назван первой звездой дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига назвала лучших спортсменов очередного игрового дня.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Лучшим игроком дня признан форвард «Даллас Старз» Александр Радулов, забросивший две шайбы и отдавший голевую передачу в игре с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:2). В том числе россиянин забросил 100-ю шайбу в лиге. Радулов провёл на льду 16 минут 31 секунду, заработал показатель полезности «+3» и нанёс четыре броска в створ ворот



Второй звездой дня признан нападающий «Вегас Голден Найтс» Джонатан Маршессо, набравший 3 (2+1) очка в домашнем матче с «Эдмонтон Ойлерз» (6:3).



Третьей звездой стал голкипер «Чикаго Блэкхоукс» Кори Кроуфорд, отразивший 39 бросков в домашней игре с «Миннесотой Уайлд» (3:1).