Гудачек: сомневался насчёт танца на заливочной машине, ведь у меня большой живот

Вратарь «Спартака» Юлиус Гудачек прокомментировал празднование победы в матче с «Автомобилистом» (4:3 ОТ).



«Бурные эмоции после игры с «Автомобилистом»? У нас был матч с «Магниткой», в котором тоже вернулись в игру со счёта 1:3. Но тогда проиграли, а с «Автомобилистом» сумели всё-таки победить. Поэтому была особая реакция на то, что в этот раз мы добились успеха.



Был разговор ещё перед игрой с «Магниткой», обсуждали в клубе, что неплохо бы потанцевать на заливочной машине. Но я сомневался, говорил, что у меня слишком большой живот. В итоге из-за поражения в игре с «Металлургом» не стал лезть на машину, но после победы во встрече с «Автомобилистом» эмоции уже переполняли настолько, что сдержать себя не мог.



Для нас, игроков, всегда лучше, когда болельщики заполняют арены, а не оставляют их пустыми. У нас появляется больше эмоций, играть становится легче», — цитируют Гудачека «Известия».

Видео можно посмотреть на канале ХК «Спартак» в Youtube.