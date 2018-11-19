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Итоги дня НХЛ для россиян: три очка Радулова, передача Каменева, «-1» Яковлева

Итоги дня НХЛ для россиян: три очка Радулова, передача Каменева, «-1» Яковлева
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата, в матчах которого принимали участие семь российских спортсменов.

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов набрал 3 (2+1) очка в игре с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:2) и стал первой звездой дня, а форвард Валерий Ничушкин заработал показатель полезности «+1». Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров вернулся в строй после того, как пропустил одну игру, а его одноклубник Владислав Каменев отметился результативной передачей во встрече с «Анахайм Дакс» (4:3). Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников в игре с «Нью-Джерси Дэвилз» (2:1) заработал две минуты штрафа, нарушив правила на защитнике Егоре Яковлеве.

ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Радулов (н)«Даллас»2+1+30400-16.31
Ничушкин (н)«Даллас»0+0+10211-16.25
Свечников (н)«Каролина»0+002111-15.20
Яковлев (з)«Нью-Джерси»0+0-10100-15.04
Анисимов (н)«Чикаго»0+00022154%17.34
Каменев (н)«Колорадо»0+1+1011050%8.35
Задоров (н)«Колорадо»0+002131-14.34
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