Итоги дня НХЛ для россиян: три очка Радулова, передача Каменева, «-1» Яковлева

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата, в матчах которого принимали участие семь российских спортсменов.

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов набрал 3 (2+1) очка в игре с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:2) и стал первой звездой дня, а форвард Валерий Ничушкин заработал показатель полезности «+1». Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров вернулся в строй после того, как пропустил одну игру, а его одноклубник Владислав Каменев отметился результативной передачей во встрече с «Анахайм Дакс» (4:3). Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников в игре с «Нью-Джерси Дэвилз» (2:1) заработал две минуты штрафа, нарушив правила на защитнике Егоре Яковлеве.

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Радулов (н) «Даллас» 2+1 +3 0 4 0 0 - 16.31 Ничушкин (н) «Даллас» 0+0 +1 0 2 1 1 - 16.25 Свечников (н) «Каролина» 0+0 0 2 1 1 1 - 15.20 Яковлев (з) «Нью-Джерси» 0+0 -1 0 1 0 0 - 15.04 Анисимов (н) «Чикаго» 0+0 0 0 2 2 1 54% 17.34 Каменев (н) «Колорадо» 0+1 +1 0 1 1 0 50% 8.35 Задоров (н) «Колорадо» 0+0 0 2 1 3 1 - 14.34