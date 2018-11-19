Итоги дня НХЛ для россиян: три очка Радулова, передача Каменева, «-1» Яковлева

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата, в матчах которого принимали участие семь российских спортсменов.
Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов набрал 3 (2+1) очка в игре с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:2) и стал первой звездой дня, а форвард Валерий Ничушкин заработал показатель полезности «+1». Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров вернулся в строй после того, как пропустил одну игру, а его одноклубник Владислав Каменев отметился результативной передачей во встрече с «Анахайм Дакс» (4:3). Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников в игре с «Нью-Джерси Дэвилз» (2:1) заработал две минуты штрафа, нарушив правила на защитнике Егоре Яковлеве.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Радулов (н)
|«Даллас»
|2+1
|+3
|0
|4
|0
|0
|-
|16.31
|Ничушкин (н)
|«Даллас»
|0+0
|+1
|0
|2
|1
|1
|-
|16.25
|Свечников (н)
|«Каролина»
|0+0
|0
|2
|1
|1
|1
|-
|15.20
|Яковлев (з)
|«Нью-Джерси»
|0+0
|-1
|0
|1
|0
|0
|-
|15.04
|Анисимов (н)
|«Чикаго»
|0+0
|0
|0
|2
|2
|1
|54%
|17.34
|Каменев (н)
|«Колорадо»
|0+1
|+1
|0
|1
|1
|0
|50%
|8.35
|Задоров (н)
|«Колорадо»
|0+0
|0
|2
|1
|3
|1
|-
|14.34
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«Каждая смена — это новая жизнь».