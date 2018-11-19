Московское «Динамо» заключило просмотровый контракт с форвардом Егором Бабенко

Нападающий «Рубина» Егор Бабенко отправляется в расположение московского «Динамо» на условиях просмотрового контракта, информирует пресс-служба тюменского клуба.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

Условием договора предусмотрено, что Бабенко может сыграть три матча за столичный клуб в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, но в течение не более одного месяца. После этого игрок и «Динамо» примут решение о продолжении сотрудничества.



Бабенко является лучшим бомбардиром «Рубина», 21-летний игрок набрал 18 (7+11) очков.



Ближайший матч «регулярки» КХЛ «Динамо» проведёт 22 ноября в Ярославле с «Локомотивом». Бело-голубые занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 25 очков в 29 матчах регулярного чемпионата.