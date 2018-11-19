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«Анахайм» — «Колорадо» — 3:4 ОТ. Видеообзор матча

«Анахайм» — «Колорадо» — 3:4 ОТ. Видеообзор матча
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Колорадо Эвеланш» на выезде обыграл «Анахайм Дакс» — 4:3 ОТ.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Свен Андригетто, Натан Маккиннон, Габриэль Ландеског и Микко Рантанен. У клуба из Калифорнии точные броски удались Брэндону Монтуру, Райану Гецлафу и Ондржею Каше.

На счету Владислава Каменева результативная передача, показатель полезности «+1», за 8 минут и 35 секунд, проведённых на льду. Российский защитник Никита Задоров заработал удаление, которое было реализовано, а также совершил 3 силовых приёма, сыграв 14 минут и 34 секунды. Семён Варламов остался на скамейке запасных.

«Утки» потерпели третье поражение подряд, а «лавины» одержали третью победу в последних четырёх матчах.

Видеообзор матча «Анахайм» — «Колорадо» доступен на «Чемпионате».

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