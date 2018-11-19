Мэттьюс: приятно снова работать с ребятами, надоело кататься в одиночестве

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс прокомментировал первую тренировку после травмы плеча. Из-за повреждения, полученного в матче с «Виннипег Джетс» (3:2), форвард пропустил три недели.



«Если честно, не знаю, когда вернусь в строй. Будем действовать по ситуации. Плечо чувствует себя лучше. Удалось добиться существенного прогресса. Пока ещё оно не в оптимальной форме, но будем надеяться, что процесс продолжится и я смогу вернуться в строй как можно быстрее.



Вы всё узнаете, когда наступит ясность. Мне надо ещё поработать с контактом, набрать форму, провести полноценную тренировку. Всё в таком духе. Есть определённый порядок действий. На самом деле, всё это не так важно. Я вернусь, когда буду готов. Меня радует, что команда сейчас побеждает.



Конечно, дышать будет тяжело. Надо снова привыкать к игровому темпу, почувствовать шайбу, когда игра идёт на таких скоростях. Я рад, что снова работаю с ребятами. Надоело кататься в одиночестве», — цитирует Мэттьюса официальный сайт НХЛ.

Остон Мэттьюс, пропустивший три недели, приступил к тренировкам с «Торонто»