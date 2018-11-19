Минское «Динамо» расторгло контракт с защитником Ильёй Хохловым

Минское «Динамо» объявило о расторжении контракта с защитником Ильёй Хохловым. Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию.



В нынешнем сезоне 24-летний хоккеист провёл 20 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, отметившись одной результативной передачей. Хохлов заработал показатель полезности «-9» и 20 минут штрафного времени, проводя в среднем за игру по 14 минут 35 секунд. Ранее защитник выступал в составе «Северстали», «Сочи» и «Авангарда».



Минское «Динамо» по-прежнему располагается на последнем месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 18 очков в 28 матчах. По ходу сезона руководство клуба отправило в отставку наставника Горди Дуайера и пригласило на его место Андрея Сидоренко.

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