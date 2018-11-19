Экс-форвард «Северстали» Зак Бойчак продолжит карьеру в Швейцарии

Бывший нападающий «Северстали» Зак Бойчак перебрался в швейцарский чемпионат. 29-летний хоккеист продолжит карьеру в составе «Берна», информирует пресс-служба команды. Он приступит к тренировкам, как только будут улажены все формальности.



В нынешнем сезоне канадский хоккеист провёл 25 матчей в КХЛ, набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности «-9» и 8 минутах штрафного времени. В среднем за игру он проводил 15 минут 54 секунды.



29-летний спортсмен присоединился к череповецкой команде перед стартом нынешнего сезона, до этого он защищал цвета «Слована» и «Сибири». В КХЛ игрок провёл 95 матчей, забросил 20 шайб и отдал 24 результативные передачи.



13 ноября «Северсталь» расторгла контракт с канадским хоккеистом.

«Северсталь» расторгла контракт с Заком Бойчаком