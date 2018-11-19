Монтгомери — о звене Радулова: здорово, что ребята начали забивать именно сейчас

Главный тренер «Даллас Старз» Джим Монтгомери оценил игру первого звена команды в гостевом матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:2). Александр Радулов, Джейми Бенн и Тайлер Сегин набрали девять очков на троих, а россиянин стал первой звездой дня, забросив две шайбы и отдав результативную передачу.



«Мы все ждали, когда первое звено «Далласа» вновь будет в ударе. И очень здорово, что ребята начали забивать именно сейчас. Надеюсь, у них начнётся хорошая серия», — приводит слова Монтгомери официальный сайт НХЛ.



32-летний Радулов забросил 100-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге. 47 раз Александр огорчал соперников в свитере «Нэшвилл Предаторз», 18 – в форме «Монреаль Канадиенс» и 35 – в составе «Далласа».

Дьявол точит зубы. Радулов забил 100 голов в НХЛ за карьеру «Каждая смена — это новая жизнь».