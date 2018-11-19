Брызгалов: Луонго должен быть в Зале славы, он всю карьеру на ведущих ролях

Знаменитый российский голкипер Илья Брызгалов поделился мнением о вратаре «Флориды Пантерз» Роберто Луонго.



«Луонго должен быть в Зале славы. Наверное, вы скажете: раз у тебя нет Кубка Стэнли, то и в музее тебе делать нечего. Но я не думаю, что это ключевой фактор. Больше влияет то, сколько ты сыграл в лиге, что сделал для развития и популяризации хоккея.



Вы должны иметь уважение к человеку, который выступает в НХЛ с 1999 года, то есть с прошлого века! Он посвятил себя хоккею, провёл больше 1000 матчей. Выиграл две Олимпиады, два чемпионата мира. И он всю карьеру на ведущих ролях, сильно влияет на команду. Вот сейчас «Флорида» терпела поражения, но вернулся Луонго в состав, и «Пантерз» одержали пять побед подряд. Это ведь не просто так», — цитирует Брызгалова официальный сайт НХЛ.

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